| Nächste Ausfahrt

Auf der A3 nach Köln begegnet Autofahrern bei Mettmann das Hinweisschild "Neanderthal – Fundstelle und Museum". Wer die Autobahn am Anschluss 18 verlässt, kommt über die B7 ins Neandertal. Das "Neanderthal Museum" zeigt die Spuren der Menschheit auf der Reise aus den Savannen in die Großstädte.

Die Sonderausstellung "Löwe, Mammut und Co. – eine Eiszeit-Safari" (bis 22. April 2018) führt ins Europa der letzten Eiszeit. Am 16. März gibt es unter dem Motto "Ice Age Spezial" zudem einen Abend zum Thema Eiszeit inklusive Safari-Tour im Museumsgarten und eiszeitliche Longdrinks. Lohnend ist auch eine Wanderung durch das Neandertal entlang der Düssel in den historischen Ortskern von Gruiten.

Wo: A3, AS18 Mettmann