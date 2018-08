| Nächste Ausfahrt

Auf der A115 von Michendorf nach Berlin begegnet Autofahrern nahe der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg das Hinweisschild "Filmpark Babelsberg". Wer die Autobahn hier verlässt, kommt über die Nuthestraße in die berühmte Kinofabrik.

Hier lern(t)en die Bilder laufen: Im ältesten Großatelierfilmstudio der Welt und größten Filmstudiokomplex Europas sind über 3000 Kino- und TV-Produktionen entstanden.

Jede Menge TV-Prominenz gibt es passend dazu auch auf der IFA in Berlin (31. August bis 5. September). Die weltweit bedeutendste Messe für Consumer Electronics zeigt, was das Leben in Wohnzimmer und Küche schöner und komfortabler macht.

Wo: A115, AS6 Potsdam-Babelsberg