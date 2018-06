| Nächste Ausfahrt

Auf der A 28 von Leer nach Bremen begegnet Autofahrern nahe der Ausfahrt Westerstede das Hinweisschild "Parklandschaft Ammerland". Wer die Autobahn am Anschluss 6 verlässt, taucht ein in eine Symphonie in Grün. Blühende Landschaften überall, auch auf dem kurzen Weg über die L 815 zum Zwischenahner Meer nach Rostrup, ein Ortsteil von Bad Zwischenahn.

Spektakulär ist der "Park der Gärten". Die 14 Hektar große Anlage gibt in 43 Themengärten einen faszinierenden Einblick in die Gartenkunst mit heimischen Pflanzen, aber auch Exoten. Am 24. Juni ist hier übrigens Erlebnistag für die ganze Familie, inklusive Bühnenprogramm und Mitmach-Stationen. Motto: spielend den Park erobern!

Wo: A 28, AS 6 Westerstede