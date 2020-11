Schloss Heidelberg

Nächste Ausfahrt

Merzig: Stausee Losheim

Auf der Autobahn A 8 von Perl nach Pirmasens begegnet Autofahrern nahe der AS 6 Merzig das Hinweisschild "Stausee Losheim". Wer die Autobahn hier verlässt, gelangt zum Freizeit- und Badesee bei Losheim am See im Saarland.

MEHR