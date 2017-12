| Nächste Ausfahrt

Soest: Enge Gassen, malerische Winkel

Auf der A44 von Dortmund nach Kassel begegnet Autofahrern unweit des Anschlusses 56 das Hinweisschild "Historischer Stadtkern Soest". Wer die Autobahn hier verlässt, gelangt in wenigen Minuten über die B229 (Arnsberger Straße) direkt ins Zentrum.

Auf der alten Mauer lässt sich der historische Stadtkern, in dem mehr als 600 Gebäude unter Denkmalschutz stehen, zu Fuß umrunden. Enge Gassen, malerische Winkel und Fachwerk prägen das Bild der Altstadt. Soest ist auch sportlich unterwegs. Deutschlands größter Silvesterlauf – die Strecke führt vom benachbarten Werl über 15 Kilometer auf den Marktplatz in Soest – startet am 31. Dezember um 13.30 Uhr.

Wo: A44, AS 56 Soest