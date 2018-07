| Nächste Ausfahrt

Auf der A 61 von Koblenz nach Ludwigshafen weisen mehr als ein halbes Dutzend Schilder auf das "Welterbe Oberes Mittelrheintal" hin. Ein Teil davon: das "Tal der Loreley", dessen Hinweistafel Autofahrern bei Emmelshausen begegnet. Wer die Autobahn hier verlässt und der L 213 in Richtung St. Goar folgt, ist einige Serpentinen später vom Zauber des Rheins ergriffen.

Mittelalterliche Städtchen sorgen für Rheinromantik pur. In St. Goarshausen geht es über die L 238 hinauf auf die Freilichtbühne über den Rheinkurven, wo bald wieder die Akustik der 1932 begonnenen und 1939 fertiggestellten Anlage lockt: Vom 13. bis 15. Juli steigt im Amphitheater das Progressive- Rock-Festival "Night of the Prog".

Wo: A 61, AS 42 Emmelshausen