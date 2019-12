| Nächste Ausfahrt

Auf der A 5 von Karlsruhe nach Basel begegnet Autofahrern nahe dem Anschluss 61 das Schild "Orgelstadt Waldkirch". Wer die Autobahn hier über die B 294 Richtung Osten verlässt, kommt schnell in das Zentrum des Orgelbaus.

Die Serpentinenfahrt über die L 186 führt an drei Skiliftanlagen vorbei. Die Pisten sind geeignet für Familien und Fortgeschrittene. Bleibt der Schnee aus, lohnt der Besuch des Elztalmuseums in Waldkirch. Hier wird der Orgelbau mit Kirchen-, Karussell- und Drehorgeln lebendig. Fünf Orgelbauer haben Werkstätten in Waldkirch oder leben dort.