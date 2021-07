Wisskirchen: Freilichtmuseum Kommern

Auf der A 1 von Heiligenhafen nach Saarbrücken begegnet Autofahrern nahe dem Anschluss 111 das Hinweisschild "Freilichtmuseum Kommern". Wer die Autobahn hier verlässt und der B 266 folgt, gelangt zum LVR-Volkskundemuseum in der Eifel.

Besucher können auf dem circa 95 Hektar großen Gelände in das Leben in einer Rheinprovinz des 15. Jahrhunderts eintauchen und zahlreiche alte Höfe besichtigen. Schulen, Bäckereien, Fachwerkhäuser und Kapellen entführen in vergangene Zeiten und lassen Geschichte lebendig werden.