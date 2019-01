| Nächste Ausfahrt

Auf der A 71 von Schweinfurt nach Erfurt begegnet Autofahrern nahe der Abfahrt Suhl/Zella-Mehlis das Hinweisschild "Erlebnispark Meeres-Aquarium Zella-Mehlis". Wer die Autobahn hier verlässt, gelangt in wenigen Minuten in eine farbenprächtige Unterwasserwelt (täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr). Korallen, Seeanemonen und Reptilien sorgen genauso für Erstaunen wie das 1.000.000 Liter fassende Haifischbecken.

Gut 20 Autominuten von hier entfernt steht mit der Skiarena in Oberhof das Mekka des deutschen Biathlons. Zum Auftakt des Biathlon-Weltcups treten am 10. Januar die Damen zum Sprint an. Höhepunkte sind die Damen- (11.45 Uhr) und die Männerstaffel (14.30 Uhr) am 13. Januar.