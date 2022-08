Basketball-EM 2022: Tickets zu gewinnen

Die Basketball-Europameisterschaft FIBA EuroBasket findet im September auch in Deutschland statt.

Basketball erlebt in Deutschland eine Renaissance. 200.000 aktive Spielerinnen und Spieler verzeichnet die Sportart hierzulande. Und auch wenn die Deutsche Nationalmannschaft aktuell in der Weltrangliste auf Platz 11 hinter europäischen Nationen wie Spanien (2), Frankreich (4), Slowenien (5), Serbien (6), Griechenland (9) oder Italien (10) liegt, so ist man durchaus wieder auf einem guten Weg.

Mit der 41. FIBA EuroBasket (1. bis 18. September) soll das untermauert werden. An vier unterschiedlichen Standorten in Europa wird das Turnier ausgetragen. Deutschland spielt in Gruppe B und trifft dort in der Kölner LANXESS arena auf die Teams aus Frankreich (1. September), Bosnien und Herzegowina (3. September), Litauen (4. September), Slowenien (6. September) und Ungarn (7. September). Die Finalrunde wird mit 16 Spielen in der Berliner Mercedes-Benz Arena (10. - 18. September 2022) ausgetragen.

NBA-Superstars wie Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo oder Dennis Schröder sowie weitere zahlreiche Basketball-Stars aus Europa kämpfen um den Titel der Basketball-Europameisterschaft und vermitteln eine einzigartige (Basketball-)Atmosphäre.

Wir verlosen 5x2 Tickets für das Spiel Deutschland gegen Ungarn am 7. September 2022 um 20.30 Uhr in der Kölner LANXESS arena sowie 5x2 Tickets für das potenzielle deutsche Achtelfinale (Qualifikation vorausgesetzt) am 10. September 2022 um 18 Uhr in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Außerdem verlosen wir jeweils zehn Trikots der deutschen Nationalmannschaft und zehn unterschriebene Basketbälle (Original-Spielballgröße).

