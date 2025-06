prisma-Reisesommer: Jetzt eine acht-tägige Studienreise nach Kos und in die Ägäis gewinnen!

Ein Kurzurlaub auf einem Hausboot, eine Radtour durch die Weinlandschaft der Mosel, ein Ausflug in einen Freizeitpark oder eine Städtereise: Im Rahmen des prisma-Reisesommers können Sie insgesamt zehn spannende Traumreisen gewinnen. In dieser Ausgabe verlosen wir zusammen mit unserem Partner eine acht-tägige Studienreise nach Kos und in die Ägäis. Für alle, die schon eigene Reisepläne haben, gibt es außerdem die Möglichkeit, 3000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen. Mit ein bisschen Glück wandert der Betrag schon bald auf Ihr Konto.