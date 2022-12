Buch zu gewinnen: Wie war Sisi wirklich?

DER PREIS: Jedes Jahr aufs Neue verzaubern die drei berühmten "Sissi"-Filme an Weihnachten ein Millionenpublikum vor dem TV. Das Bild der österreichischen Kaiserin Elisabeth ist geprägt durch die Klassiker mit Romy Schneider. Doch wie war die "echte" Sisi wirklich? Der Royals-Experte Andreas Englert bringt in seinem neuen Buch "Sisi. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten" Licht ins Dunkel und setzt die historische Figur –die gebürtige Münchnerin Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, später Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn –in den Mittelpunkt. Wussten Sie, dass nach der Traumhochzeit in Wien mit Kaiser Franz Joseph I. 1854 schnell Ernüchterung herrschte und warum? Oder dass die "echte" Sisi gar nicht an einer Essstörung litt, wie oft behauptet wurde? Und warum heißt sie in den Filmen eigentlich "Sissi" und nicht "Sisi" oder gar "Lisi"? Fragen über Fragen, die in dem neuen Buch alle fundiert und spannend beantwortet werden.