CosyLift zu gewinnen!

Zum CosyLift

Manchmal ist es gar nicht so einfach, in das eigene Bett hinein oder wieder herauszukommen? Und hin und wieder wäre es vielleicht auch schön, wenn man in einer etwas höheren Position den Film im Fernsehen verfolgen oder ganz gemütlich ein Buch lesen könnte? Wenn das vorhandene Bett ein ganz normales, flaches ist, könnte der CosyLift die Lösung sein. Er kann Betten – egal ob Lattenrost- oder Boxspringbetten – elektrisch verstellbar machen. Der Lift wird einfach unter die Matratze geschoben. CosyLift funktioniert für alle Matratzentypen mit einer Breite von 80 bis 110 Zentimetern, bei Doppelbetten können auch zwei CosyLifts gekoppelt werden. Die Fläche eines Lifts hat eine Tragkraft von 150 Kilogramm. www.cosyworld.com