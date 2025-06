Gewinne die Biografie "Yoko Ono" und ein Filmplakat zu "ONE TO ONE: John & Yoko"!

Feministin, Pazifistin, radikale Künstlerin: Yoko Onos Leben ist eine einzige Gratwanderung zwischen den Welten. Wo andere sich einrichten, reißt sie Grenzen ein. Wir verlosen die Biografie "Yoko Ono" und ein Filmplakat zu "ONE TO ONE: John & Yoko"!

Zum Gewinn Nicola Bardola knüpft mit seiner Biografie an seine langjährige Recherche über Ehemann und Ex-Beatle John Lennon an. Entstanden ist ein außergewöhnlich faktenreiches Buch, in dem Bardola das bewegte Leben Yoko Onos nachzeichnet: Vom kleinen Mädchen, das die Bombenangriffe auf Tokio überlebte, über die radikale Künstlerin, die die Fluxus-Bewegung der 1960er Jahre in New York City revolutionierte, bis zur etablierten Grande Dame, die heute zu den gefragtesten Künstlerinnen der Welt gehört. Das Buch ist im Zweitausendeins-Verlag erschienen.

"ONE TO ONE: JOHN & YOKO" bietet einen umfassenden und aufschlussreichen Einblick in die 18 Monate, die John Lennon und Yoko Ono Anfang der 1970er Jahre in Greenwich Village verbrachten. Ein spannendes Kinoerlebnis und einzigartiges Zeitdokument, das mit bisher unveröffentlichtem Material und neu restaurierten Aufnahmen Lennons einziges abendfüllendes Konzert nach der Beatles-Ära zeigt und zum Leben erweckt.