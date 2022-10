Damit der TV-Ton klarer wird

Verlosung

"Die Klapperschlange" zurück im Kino: Tickets gewinnen

Die Kinoreihe "Best of Cinema" holt die Klassiker zurück auf die große Leinwand. Mit "Die Klapperschlange" steht am 1. November das nächste Kinoevent eines absoluten Filmklassikers in den Startlöchern. prisma verlost 2x2 Kinotickets.

