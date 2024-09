Das große prisma Gesundheitsgewinnspiel!

10x #Health Upgrade

Die angehende Ärztin Alina Walbrun ist in den Sozialen Medien als Doc Alina erfolgreich. Auf Instagram und Tiktok sehen Millionen Zuschauer ihre Videos an. Ihr Ziel ist es, Medizin verständlich zu machen und insbesondere auch junge Leute zu ermutigen, ihre Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Wie klappt es besser mit dem Einschlafen? Wie wirkt eine Schmerztablette schneller? 101 ihrer guten Tipps gibt es in Buchform, prisma und der GU-Verlag verlosen zehnmal je ein Exemplar. www.gu.de