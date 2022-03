Der Frühling ist endlich da: Tickets für Keukenhof zu gewinnen

Im Keukenhof können sich die Besucher im Frühling wieder an Millionen blühender Tulpen, Narzissen und anderen Zwiebelblumen erfreuen. Der 32 Hektar große Park verfügt über 15 Kilometer Wanderwege, die an Teichen, Brunnen und Skulpturen vorbeiführen. Mit mehr als 800 Sorten in allen möglichen Farben und Formen stehen die weltberühmten Tulpen im Mittelpunkt des Geschehens.