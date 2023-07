Freizeitparks: Gewinne Eintrittskarten zu einem von 7 Freizeitparks!

In Deutschland gibt es zahlreiche Freizeitparks für die ganze Familie. prisma stellt sieben Angebote vor. Und das Beste: Sie können mit etwas Glück gleich Eintrittskarten und tolle Übernachtungspakete gewinnen.

Eifelpark Auf einer Fläche von rund 100 Fußballfeldern bietet der Erlebnispark Eifelpark Gondorf eine Kombination aus Freizeitpark und Wildpark. Mehr als 60 Attraktionen und 200 Wildtiere machen den Eifelpark zu dem perfekten Ausflugsziel für Familien mit Kindern. Zu den Highlights gehören neben dem neuen Propeller-Flugkarussell unter anderem der Familien-Freifallturm „Krähennest“, die Achterbahn „Käpt’n Jacks Wilde Maus“ sowie die „Gondorfer Piratenschlacht“. prisma verlost viermal zwei Tagestickets für den Eifelpark.

Wo: Weißstraße 12, 54647 Gondorf

Info: www.eifelpark.de 01378 / 901 710* oder SMS mit prisma710 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Karl-May-Festspiele Elspe Noch bis zum 3. September finden beim Elspe Festival die beliebten Karl-May-Festspiele statt – ein Ganztagserlebnis für die ganze Familie. Mehr als 60 Darsteller und 40 Pferde erwecken auf der 100 Meter breiten Naturbühne die Erzählungen Karl Mays zu neuem Leben. Die Show „Unter Geiern“ ist unterhaltsam, humorvoll und bietet viel Action. Mit etwas Glück können prisma-Leser viermal je zwei Karten (1. Rang) gewinnen.

Wo: Zur Naturbühne 1, 57368 Lennestadt

Info: www.elspe.de 01378 / 901 711* oder SMS mit prisma711 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Europa-Park Europa an nur einem Tag erleben? Im Europa-Park Erlebnis-Resort ist das möglich. Deutschlands größter Freizeitpark bietet Erlebnisse für die ganze Familie – egal, ob Kleinkind oder Adrenalin-Junkie. Zum Saisonstart hat mit dem Fürstentum Liechtenstein ein neues Land Einzug in die Themenwelt gehalten. Es ist der 16. europäische Themenbereich, in dessen Mittelpunkt die Ballonfahrt steht. Nicht nur an warmen Tagen ist außerdem „Rulantica“, die ganzjährig geöffnete Wasserwelt, ein Publikumsmagnet. Mit ein wenig Glück können prisma-Leser zweimal je vier Eintrittskarten für den Europa-Park gewinnen.

Wo: Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Info: www.europapark.de 01378 / 901 714* oder SMS mit prisma714 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Sonnenlandpark Freizeitpark-Abenteuer, Wildpark-Besuch oder doch lieber Toben im Indoor-Spielplatz? Wer sich nicht nur für eine der drei Aktivitäten entscheiden kann, fährt in den Sonnenlandpark Lichtenau. 40 Mitmach-Aktionen, darunter riesige Hüpfberge, Boote und Bagger warten auf die Besucher. Highlights sind der Wellenflieger, das Schlauchrutschparadies und Deutschlands höchster Rutschturm. prisma verlost eine Übernachtung im Hotel am Sonnenlandpark inklusive Frühstück und Abendessen sowie freien Eintritt in den Sonnenlandpark an zwei Tagen für die ganze Familie (maximal zwei Erwachsene und drei Kinder).

Wo: Zum Sonnenlandpark 1, 09244 Lichtenau

Info: www.sonnenlandpark.de 01378 / 901 712* oder SMS mit prisma712 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Seilbahnen Thale Erlebniswelt Das Bodetal ist durch zwei Felsmassive geprägt: die berühmte Rosstrappe und der legendäre Hexentanzplatz. Mittendrin befindet sich die Seilbahnen Thale Erlebniswelt. Neben der tollen Aussicht bietet die Erlebniswelt die Sommerrodelbahn „Harzbob“ sowie eine Spaßinsel im Bodetal, die 20 Attraktionen bereithält. prisma verlost ein Spaß-Wochenende für eine Familie mit zwei Kindern. Der Gewinn beinhaltet Fahrten mit der Kabinenbahn, dem Sessellift zur Rosstrappe und dem „Harzbob“ sowie zur Spaßinsel Bodetal. Unterkunft und Verpflegung sind ebenfalls inklusive.

Wo: Goetheweg 1, 06502 Thale

Info: www.seilbahnen-thale.de 01378 / 901 713* oder SMS mit prisma713 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Tripsdrill Vor den Toren Stuttgarts liegt Tripsdrill, ein Erlebnispark mit mehr als 100 Attraktionen. Das Angebot reicht von ruhigen Familienattraktionen über spritzige Wasserschussfahrten bis hin zu rasanten Achterbahnen. Das zugehörige Wildparadies bietet Natur pur mit mehr als 60 Tierarten. Für Übernachtungen stehen im Natur-Resort Baumhäuser und Schäferwagen bereit. Beim großen prisma-Gewinnspiel gibt es zwei Gutscheine für eine Übernachtung im Schäferwagen im NaturResort Tripsdrill für bis zu vier Personen inklusive freiem Eintritt an zwei Tagen in den Erlebnispark und das Wildparadies zu gewinnen.

Wo: Erlebnispark Tripsdrill Straße 1, 74389 Cleebronn

Info: www.tripsdrill.de 01378 / 901 715* oder SMS mit prisma715 + Ihre Adresse an 99699**

* 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

Wildpark Lüneburger Heide Auge in Auge mit dem Tiger, die Bären fast zum Greifen nah: So erleben die Besucher die Tierwelt im Wildpark Lüneburger Heide. Mehr als 1400 Tiere – fast alle heimischen Wildtierarten und viele Bewohner der nördlichen Breiten Asiens und Amerikas – leben in dem Park. Wer möchte, kann sie vom höchsten Baumwipfelpfad Norddeutschlands aus beobachten. Ein Teil des 700 Meter langen Pfades führt über das Terrain des Wildparks, sodass man aus luftiger Höhe in die Gehege der Luchse, Waschbären und des Damwilds schauen kann. prisma verlost fünf Familienkarten für je zwei Erwachsene und zwei Kinder.

Wo: Wildpark 1, 21271 Hanstedt

Info: www.wild-park.de 01378 / 901 716* oder SMS mit prisma716 + Ihre Adresse an 99699**