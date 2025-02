Gewinne 2 Tickets für die André Rieu-Konzerte in Köln und Oberhausen!

André Rieu

Star-Geiger André Rieu ist bis November in deutschen Konzerthallen unterwegs. Wer die Klänge seines Spiels einmal vernommen hat, ist meist so berührt, dass er zum Fan wird. Für die Konzerte am 30. Oktober in der Kölner Lanxess Arena und am 1. November in der Rudolf Weber-Arena Oberhausen verlosen wir je 3x2 Eintrittskarten. Viel Glück! www.andrerieu.com