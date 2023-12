Gewinne Tickets zum Schattentheaterstück "Amazing Shadows"!

Zu "Amazing Shadows"

Amazing Shadows ist großes Theater, gleichzeitig Tanz und Akrobatik. Scheinbar spielerisch werden die Schatten lebendig und entführen auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit unglaublicher Präzision kreieren die ukrainischen Künstler*innen nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich. Shadow Theater Delight ist ein perfekt aufeinander eingespieltes Team mit professioneller Tanz- und Akrobatikausbildung, dass seine Performance durch neue Ideen und frische Konzepte ständig weiterentwickelt. Weltweit einzigartig ist die Verbindung von klassischem Schattentanztheater mit 3D-Effekten. Durch die Verwendung von holografischen Projektionen entsteht ein atemberaubendes Erlebnis. Schatten, Licht und Hologramme verschmelzen zu einer perfekten Illusion. Mit ihrem Showspektakel will das Team gerade in diesen furchtbaren Zeiten das optimistische Signale in die Welt senden, dass die Kultur in der Ukraine weiterleben und weiter bestehen wird.