Gewinne Tickets zur "Blauer Panther" -Preisverleihung sowie eine Übernachtung in München!

Zum Award

Bis 2021 war der Preis als der „Bayerische Fernsehpreis“ bekannt. In diesem Jahr konnten unsere Leser ihre Stimmen abgeben und so die Gewinner in den Kategorien "Beliebteste Serie" und "Beste Unterhaltungssendung" bestimmen. In wenigen Wochen ist es nun soweit: Bei der spektakulären Award-Show in der BMW Welt München werden die Siegerinnen und Sieger bekannt gegeben. Mach beim Gewinnspiel mit und sei mit etwas Glück live dabei!