Gewinne Tickets zur Show "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg!

Zur Show

Einsteigen, bitte! Nächste Station: Hogwarts – und zwar mitten in Hamburg im Mehr! Theater am Großmarkt. Dort ist mit "Harry Potter und das verwunschene Kind" J.K. Rowlings magisches Universum als einzigartiges Theaterstück live zu erleben. Harry Potter ist mittlerweile Angestellter im Zaubereiministerium, Ehemann und Vater von drei Schulkindern. Als sein Sohn Albus Severus Potter sich zum ersten Mal auf die Reise zur Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei macht, erleben er und sein neuer Freund Scorpius Malfoy eine atemberaubende Geschichte voller Magie und unerwarteter Wendungen. Um ihnen zu helfen, stürzen sich auch die drei altbekannten Freunde Harry Potter, Ron Weasely und Hermine Granger in ein neues, aufregendes Abenteuer. Denn: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet… Mehr Infos unter www.harry-potter-theater.de