Gewinne das Buch "AKOs wohnART- So geht gutes Einrichten"!

Ann-Kathrin Otto begleitet seit 2004 Menschen und ihre Räume in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Dieses Buch gewährt tiefe Einblicke in die Trickkiste der ausgebildeten Theatermalerin.

Die gelernte Theatermalerin, Filmschaffende und Künstlerin Ann-Kathrin Otto begleitet mit ihrer unverwechselbaren emphatischen Handschrift des Einrichtens seit 2004 in inzwischen nahezu 500 Sendungen Menschen und ihre Räume in der ZDF-Sendung "Volle Kanne". Mit viel Liebe zum Detail, persönlichen Einblicken in das kreative Denken und Schaffen, einem Gespür für Farbgebung und dem Schwerpunkt auf Wandgestaltung und Blickführung begeistert die Design-Expertin mit vielen kreativen Tipps und macht Mut zum Nach- und Selbermachen.

Aber wie finde ich überhaupt die richtige Farbe für welchen Raum, wie setze ich Akzente und wie geht das alles überhaupt? Dieses Buch ist weit mehr als ein Ratgeber rund ums Einrichten. Es gewährt tiefe Einblicke in die Trickkiste der ausgebildeten Theatermalerin und zeigt in konkreten Arbeitsschritten Fertigkeiten, Materialien und Methoden, um die Gestaltung der eigenen vier Wände selbst in die Hand zu nehmen.