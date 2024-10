Gewinne das Buch "Meditation für den Alltag"!

In einem von Stress und Hektik geprägten Alltag wird es zunehmend wichtiger, Momente der inneren Ruhe und Achtsamkeit zu finden. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass regelmäßiges Meditieren eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Dieses Buch zeigt, dass es sich wirklich in jedem Alltag umsetzen lässt. Wir verlosen 3 Exemplare!

Die Expertin Ann Swanson stellt in diesem kompakten Ratgeber 50 praktikable Meditationstechniken vor, die sich ganz leicht in Ihre tägliche Routine einbauen lassen. Ob auf der Yogamatte, beim Laufen, Schwimmen oder in Verbindung mit Kunst oder Musik: Finde heraus, welche Meditations-Methode für Sie am besten funktioniert! Neben Übungen zur täglichen Entspannung unterstützt dich das Meditationsbuch zusätzlich in bestimmten Situationen und Stress-Momenten, wie z.B. vor einem Flug, vor einer Präsentation oder beim Einschlafen.