Gewinne das Buch "Winterwunder und Weihnachtszeit"!

Zum Buch

Lasse dich von dem Weihnachtsfieber mitreißen und von „Winterwunder und Weihnachtszeit“ inspirieren. Das Buch enthält eine ganze Fülle an Dekorationsideen und Rezepten, die sich perfekt für die Adventszeit eignen. So kannst du deine eigenen vier Wände in eine winterliche Stimmung und einen (vor)weihnachtlichen Glanz hüllen - festliche Räume, festliche Tische. Dabei konzentriert sich das Buch nicht ausschließlich auf Heiligabend, sondern spannt den Bogen von der Adventszeit über Weihnachten bis hin zu feierlichen Inspirationen für Silvester und Neujahr. „Winterwunder und Weihnachtszeit“ ist die ideale Einstimmung auf den nicht mehr ganz so fernen Winter und ein wunderbarer Begleiter durch die feierlichste Zeit des Jahres.