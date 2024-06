Gewinne das Buch "Wunderschön – Persönliche Geschichten, die nicht im Drehbuch standen"

Reiselust pur

Sie dürfen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen: Tamina Kallert (WDR), Daniel Aßmann (WDR) und Judith Rakers (NDR) sowie seit 2022 auch Ramon Babazadeh (SWR) moderieren die Reisereportage „Wunderschön“. Im Buch erzählen die vier Moderatoren in unterhaltsamen kurzen Geschichten mit einer gehörigen Portion Humor und voller Begeisterung von den emotionalsten Momenten, den überraschendsten Reisezielen sowie den schönsten Begegnungen auf ihren Reisen. „Wir sind bei Wind und Wetter unterwegs, machen alles mit Spaß, aber nicht zum Spaß. Wenn die Sendung am Ende unbeschwert und wie ein Traumurlaub aussieht, dann haben wir einen guten Job gemacht“, so Tamina Kallert, die „Wunderschön“ bereits seit 20 Jahren moderiert. Als Leser erfahren Sie, was sich hinter den Kulissen der „Wunderschön“-Dreharbeiten abgespielt hat. Zudem teilen die vier Reisejournalisten hier einiges an persönlichen Gedanken, Ängsten und Glücksgefühlen.