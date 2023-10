Gewinne das Drama "Verlorene Illusionen" auf DVD!

Zum Film

Im Jahr 1821 wagt sich der junge und hoffnungsvolle Dichter Lucien aus der ländlichen Provinz in die große Stadt Paris. Er ist fest entschlossen, einen berühmten Roman zu schreiben und setzt dabei auf die Unterstützung seiner adligen Mäzenin Louise de Bargeton. Doch alles kommt anders als erhofft und er ist bald auf sich allein gestellt. Durch Zufall erhält er als Autor eine Anstellung bei einer Pariser Zeitung und schnell steigt der sensible Idealist in der Pariser Gesellschaft auf.