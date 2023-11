Gewinne das Kochbuch "School of Taste Veggie"!

Tobias Henrichs hat sein einzigartiges Talent bereits mehrfach in TV-Kochshows bewiesen, darunter „Die Küchenschlacht“ und „The Taste“. Selbst renommierte Spitzenköche zeigen sich seitdem interessiert an seinen kreativen Ideen für neue Kombinationen. Einfach und nachvollziehbar beschreibt der Schullehrer und erfolgreiche Selfmade-Koch, wie man auch vegetarische Gerichte mit begrenztem Aufwand zu unvergleichlichen Highlights auf dem Teller macht.

Welche Rolle spielen dabei Geruch, Temperatur und Textur? Welche Aromen lassen sich besonders gut kombinieren? Mit welchen Kniffen bekomme ich das hin, was bisher nie so gelingen wollte? Wie lerne ich, mit meinem neuen Wissen eigene Gerichte zu entwickeln? Auf all diese Fragen gibt Tobias Henrichs ebenso verständlich wie unterhaltsam Antwort und liefert zudem die wissenschaftlichen Erklärungen dazu. Mit 50 beeindruckenden, aber dennoch leicht umsetzbaren vegetarischen Rezepten lässt sich dann das Erlernte anwenden und in vollen Zügen genießen.