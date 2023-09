Gewinne das neue Album "Leben" plus Kochbuch von Francine Jordi!

Es ist ein besonderes Jahr für Francine Jordi, denn nicht nur feierte sie bereits im Mai ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum, sondern veröffentlichte darüber hinaus Ende August auch ihr aktuelles Album „Leben“. Wir verlosen drei Alben "Leben" plus Kochbuch "Schnell und traditionell" von Francine Jordi, in dem sie ihre Schweizer Traditionsküche im modernen Gewand päsentiert.

Zum Album von "Leben"

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert besingt Francine Jordi das Leben, aber vor allem auch die Liebe und hat sich mit ihren Hits in die Herzen ihrer zahlreichen Fans gesungen. „Leben ist Liebe. Für mich ist alles miteinander verbunden. Es geht um Gefühle und Energie. Bedingungslose Liebe ist für mich das größte und stärkste Gefühl, das es gibt. Ohne Liebe gibt es kein glückliches Leben, sondern nur Zerstörung,“ so die Sängerin. Und so geht es auch auf ihrem neuen, insgesamt 15 Songs umfassenden Album um die Liebe - angefangen von der Magie, die mit der ersten Verliebtheit einhergeht, über tiefe, echte, bedingungslose Liebe bis hin zu Trennung und dem Ende einer Beziehung, aber auch der Möglichkeit, weiterhin in Liebe verbunden sein zu können.