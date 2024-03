Gewinne den Dokumentarfilm "Wir und das Tier" auf DVD!

Zum Dokumentarfilm

Der moderne Mensch hat sich immer weiter vom Schlachtprozess entfernt – denn am Anfang steht dabei immer der Tod eines Tieres. Doch was bedeutet ein solcher Akt für die schlachtenden Menschen und welche Lehren können wir daraus ziehen? "Wir und das Tier" zeigt, wie vielschichtig das Verhältnis zwischen Menschen und Schlachttier sein kann. So vermittelt der langjährige Schlachtermeister Jürgen seinen Lehrlingen Haltung im Umgang mit dem Tier. Zwei Freundinnen verlassen ihre Komfortzone und besuchen einen Schlachtkurs. Und während in Norwegen Wissenschaftler an einem modernen Schlachtroboter forschen, tötet Ionel in einem Schlachthof Tiere am Fließband.