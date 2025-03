Gewinne den neuen „echoes“- Fall - Ein Ravensburger-Spiel über die Titanic-Affäre!

Neuer Fall: Titanic-Affäre

Gemeinsam hören, rätseln und lösen: In „echoes“ tauchen Spieler in spannende Geschichten ein und das über den Hörsinn. Die „Echoes“ der Vergangenheit verstummen nicht – im März erscheint mit „Die Titanic-Affäre“ der achte Fall der Audio-Mystery-Reihe. Schauplatz ist – wie der Titel schon erahnen lässt – das zum Zeitpunkt seiner Jungfernfahrt größte Schiff der Welt – die RMS Titanic. Nach ihrem Untergang in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 wird die Leiche eines jungen Stewards geborgen, der unter falschem Namen auf dem Schiff arbeitete. Was steckt dahinter? Können die Spieler das Rätsel lösen? www.ravensburger.de