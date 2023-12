Gewinne die Bücher "Gassiknigge" und "Hundesprache erkennen" im Paket!

Gassi-Gänge können Mensch und Hund ganz schön stressen. Radfahrer, Jogger, Getümmel in der Stadt, andere Mensch-Hund-Teams - überall ist etwas los. Wie ein positives Miteinander von Menschen und Hunden gelingen kann, darum geht's in Annett Reinholds Gassi-Knigge. Immer an ihrer Seite ist ihre Hündin Paula, die vieles aus dem Gassi-Alltag aus Hundesicht erklärt. Für die Autorin sind Sachverstand, Rücksichtnahme und Achtsamkeit die wichtigsten Voraussetzungen, wenn man mit Hunden unterwegs ist. Das Buch ist gespickt mit Infos von Ausrüstung bis Hundebegegnungen sowie lustigen Anekdoten aus dem Alltag mit Hund.

Zum Ratgeber "Hundesprache erkennen"

Was »sagt« mein Hund und was meint er damit? Woran hätte ich erkennen können, dass ...? Wie hilfreich wäre eine Sprechblase über dem Hundekopf, in welcher er seine Absicht mitteilt und erklärt, warum er gerade so reagiert. Dieses Buch hilft, den Hund besser lesen zu lernen und seine Reaktionen zu verstehen. Monika Schaal beschreibt die Körpersprache des Vierbeiners in verschiedenen Alltagssituationen und übersetzt sein Verhalten. Sie erklärt, warum es zu Missverständnissen zwischen Hund und Mensch kommt, und gibt Tipps, worauf man im Umgang mit dem Hund achten sollte, damit er sich verstanden fühlt und seinen Menschen versteht.