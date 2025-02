Gewinne ein Genusspaket mit Delikatessen zum Valentinstag!

Genusspakete gewinnen!

Am 14. Februar ist Valentinstag! An diesem Tag wird des Bischofs Valentin gedacht, der 268 in Rom als Märtyrer gestorben sein soll

und heute als Patron der Liebenden gilt. Und da die Liebe ja bekanntermaßen durch den Magen geht, ist es eine schöne Idee, seine

Partnerin oder seinen Partner an diesem Tag mit einem romantischen, selbst zubereiteten Dinner zu verwöhnen. Unser Gewinnspielpartner Wolfram Berge Delikatessen hat fünf Genusspakete zusammengestellt, die von den Herznudeln Pasta Amore

über Prosecco und Rosé bis hin zu leckerem Fruchtaufstrich und mehr alles beinhalten, was es an Zutaten für ein schönes Essen zu

zweit braucht. www.delikatessen-berge.de