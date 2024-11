Gewinne ein Hamburg-Wochenende mit Hotel, Theatertickets und mehr

prisma und ATG Entertainment verlosen ein magisches Hamburg-Wochenende vom 13. bis 15. Dezember für zwei Personen inklusive Tickets für das Theaterstück am 14. Dezember, mit „Open-Bar“- Paket, Hotelübernachtungen im Doppelzimmer sowie Zuganreise. Viel Glück!

Eine magische Reise zu gewinnen

Einsteigen, bitte! Nächste Station: Hogwarts – und zwar mitten in Hamburg im Theater am Großmarkt. Dort ist mit „Harry Potter und das verwunschene Kind” J.K. Rowlings Universum als magisches Theaterstück live zu erleben. Harry Potter arbeitet mittlerweile als Angestellter im Zaubereiministerium und hat obendrein als Vater von drei Schulkindern jede Menge zu tun. Weil sich die Zeichen mehren, dass das Böse zurück ist, stürzt er sich abermals mit seinen altbekannten Freunden Ron Weasley und Hermine Granger in ein aufregendes Abenteuer. www.harry-potter-theater.de