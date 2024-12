Gewinne ein Südtiroler Rotweinpaket!

Südtirol ist ein kleines Anbaugebiet und doch bringt es Jahr für Jahr eine beeindruckende Zahl von Spitzenweinen hervor. Die Frage nach dem „Warum" ist also berechtigt, nur gibt es keine einfache Antwort darauf. Liegt es an 2.500 Jahren Tradition? An kleinen, familiengeführten Betrieben? An einer konsequenten Qualitätspolitik gepaart mit viel Handarbeit? Oder liegt es an optimalen natürlichen Bedingungen? Nur eines ist sicher: Das Weinland Südtirol besticht durch eine Vielzahl von Facetten und damit durch eine Vielfalt, die es in dieser Form wohl nicht noch einmal gibt.