Gewinne ein exklusives Weinpaket aus Südtirol!

Insgesamt umfasst die Rebfläche in Südtirol 5.600 ha und diese Fläche wird von nicht weniger als 5.000 Weinbauern bewirtschaftet. Schon allein an diesem Verhältnis erkennt man: In Südtirol dominieren keine Großbetriebe, sondern kleine, überschaubare Familien-Weingüter, die in den allermeisten Fällen schon seit Generationen bewirtschaftet werden. Das Erfolgsrezept setzt sich aus der Erfahrung der Winzer und ihrer tiefen Verwurzelung sowie der Einbindung der ganzen Familie zusammen. Hier wird in Generationen gedacht.