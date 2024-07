Gewinne ein sommerliches Puzzle von Ravensburger!

Zum Puzzle

Bei sommerlicher Hitze im Schatten einen kühlen Drink beim Puzzeln genießen: Das ist Entspannung pur. Die 200 Teile greifen den Look der Trendfarbe "Peach Fuzz" Pantone Color of the Year 2024 auf und haben es in sich: Aufgrund der fast ausschließlich einfarbigen Flächen kann man sich hier beim Zusammensetzen der Puzzleteile oft nur an deren Formen orientieren. Den Drink dabei fest im Blick, behält man bei den sommerlichen Temperaturen sicher einen kühlen Kopf.