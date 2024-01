Gewinne eine 4-Disc Limited Edition von "Raumschiff Orion"!

Wir schreiben das Jahr 3000... Eine Weltraumflotte schützt die Menschheit und ihre Kolonien im All vor interstellaren Invasoren. Die Crew des Raumschiffs ORION unter Commander McLane wird wegen befehlswidrigen Verhaltens zur Raumpatrouille versetzt. Mit von der Partie ist Sicherheitsoffizier Tamara Jagellousk, die als Aufpasserin zu den verrückten Fünf abkommandiert wurde. Doch so langweilig, wie sie sich den Dienst vorgestellt haben, wird dieser allerdings nicht: Im Kampf gegen die Außerirdischen erleben sie die gefährlichsten Abenteuer...

Aufwendig in Bild und Ton restauriert, werden alle 7 Folgen der Kult-TV-Serie von 1966 in voller Länge inklusive dem Producer's Cut 2003 „Rücksturz ins Kino“ erstmalig auf verschiedenen Special-Fan-Editionen vereint sein. Das galaktische Abenteuer der RAUMPATROUILLE ORION erscheint als limitierte 4-Disc-Edition und wird als Blu-ray Mediabook (brillante HD-Qualität + TV-Serie in Dolby Atmos), 4K UHD Mediabook (brillante HD-Qualität + TV-Serie in Dolby Atmos) und DVD-Schuber (in 4K restauriert) veröffentlicht. Umfangreiches Bonusmaterial samt 28-seitigen Booklet inklusive.