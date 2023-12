Gewinne eine CD und eine Schallplatte mit Soundtrack zum Film "Wish" sowie ein Original Plüschtier!

Im neuen Disney-Film "Wish" verbündet sich Asha, eine scharfsinnige Idealistin, mit dem dem mächtigen Ball Stern, um den bösen König Magnifico zu besiegen und ihre Gemeinschaft zu retten. Wir verlosen Fanpakete bestehend aus einer CD und einer Schallplatte mit dem Soundtack zum Film sowie einem Kuscheltier.

Zum Film

Walt Disney Animation Studios' "Wish" ist eine animierte Musical-Komödie, die das Publikum in das magische Königreich Rosas entführt, wo Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wunsch äußert, der so mächtig ist, dass er von einer kosmischen Kraft erhört wird – einem kleinen Ball mit grenzenloser Energie namens Stern. Gemeinsam stellen sich Asha und Stern einem schrecklichen Gegner – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico – um ihre Gemeinschaft zu retten und zu beweisen, dass wunderbare Dinge geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet.