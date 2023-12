Gewinne eine dreijährige Rebstockpacht im Rheingau!

Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Eine personalisierte Weinrebe von Balthasar Ress! Die Pächter einer solchen Rebe erhalten jährlich einen Wein oder Sylter Sekt. Außerdem sind sie in jedem Herbst zum Erntetag eingeladen. Wir verlosen eine dreijährige Rebstockpacht im Rheingau!

Die Pacht einer Weinrebe von Balthasar Ress ist das ideale Geschenk für Weinliebhaber und Abenteurer, die personalisierte Präsente zu schätzen wissen. Am Rebstock wird ein individuell graviertes Metallschild angebracht, das den neuen Besitzer ausweist. So können die Beschenkten ihren Rebstock zu jeder Jahreszeit einfach besuchen. Die Schenkenden können eine Wunschrebe mit exakter Zeilen- und Rebstocknummer auswählen und erhalten eine hochwertig gedruckte Urkunde, die sie feierlich an die neuen Besitzer übergeben können. Vorteil für Last-Minute-Käufer: Das pdf der Urkunde wird direkt per Mail übermittelt, bevor das Original verschickt wird. Damit eignet sich die Rebstockpacht hervorragend als individuelles Last-Minute Weihnachtsgeschenk. Den Wein bekommt der Pächter einmal im Jahr bequem und versandkostenfrei nach Hause geschickt (in D und AT). Weitere Informationen unter: www.deine-rebe.de