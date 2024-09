Gewinne einen Cewe-Gutschein für ein individuell gestaltetes Wandbild!

Verlosung

Gewinne 4x2 Tickets zur „RTL NFL Live - Die Watchparty“ mit exklusiven Live-Entertainment-Programm

prisma und RTL verlosen 4x2 Tickets zu „RTL NFL Live - Die Watchparty“ am 10. November in München. Übertragen wird das Spiel zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants. Zudem wartet ein exklusives Live-Entertainment-Programm.

MEHR