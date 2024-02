Gewinne einen fünftägigen Aufenthalt im "Puradies"-Naturresort!

Zum Naturresort PURADIES

In Leogang, an einem sonnigen Kraftplatz in Alleinlage, ist mit dem PURADIES Hotel & Chalets ein Resort entstanden, das Erholung in und mit der Natur erlebbar macht. Erschaffen aus Gebirgsstein und kräftigem Eichenholz, schmiegt sich das verborgene Paradies in die Alpenkulisse Österreichs. Das Interieur des Designhotels beschränkt sich bewusst auf wenige Materialien, wenige Farben und das Spiel mit den Formen, mit Licht und Schatten. So kommen die Sinne zur Ruhe. In den Premium-Chalets verbirgt sich hinter einer urigen Altholzfassade gemütlicher Wohnluxus auf Viersterne-Niveau. Eingeigelt in den beruhigenden Duft des Zirbenholzes bewundern Gäste im Badhaus „Innere Mitte“ die Bergkulisse. Ob Kräutersauna, Dampfsauna oder Erlebnisdusche, wer Entspannung sucht, wird sie finden.