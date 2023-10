Gewinne hier das Kochbuch "Herr Raue reist – So schmeckt die Welt"!

TV-Koch Tim Raue teilt in seinem Kochbuch Rezepte und Tipps, die er auf seinen kulinarischen Weltreisen gesammelt hat. Wir verlosen 5 Exemplare.

Im TV hat Tim Raue in seiner Serie "Herr Raue reist" 18 Länder – verteilt über den gesamten Globus – bereist und nicht nur Land und Leute, sondern vor allem die Gastronomie kennengelernt. Dieses Buch bringt die kulinarische Weltreise von Tim Raue in die eigene Küche. Vom geschmorten Ochsen aus Madrid, über weiße Maissuppe aus Mexico City bis zur frittierten Dorade aus Phuket. Der Sternekoch vereint alle Rezepte der drei Staffeln in einem Buch. Wissenswertes zu den einzelnen Regionen sowie spannende Adressen der besten Lokalitäten, Shops und Manufakturen der Welt runden das Buch ab und machen es damit zur perfekten Mischung aus Kochbuch und Reisebegleiter.