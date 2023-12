Gewinne hochwertige Lyocell-Bettwäsche!

Wir alle verbringen gerne viel Zeit im Bett – besonders an kalten Feiertagen. Um euch das Kuscheln noch bequemer zu machen verlosen wir superweiche, hypoallergene, antibakterielle und atmungsaktive Bettwäsche.

Tauchen Sie ein in die Welt der Träume mit der Bettwäsche von twenty:three! Hergestellt aus dem superweichen Lyocell-Stoff, bietet sie nicht nur höchsten Komfort, sondern ist auch hypoallergen, antibakteriell und atmungsaktiv. Dank einer thermoregulierenden Oberfläche wärmt Tencel Lyocell – perfekt für die kalte Jahreszeit. Der schnell wachsende Rohstoff ist besonders nachhaltig. Zusätzlich zu deinem Wohlbefinden trägt jede Bestellung dazu bei, die Umwelt zu schützen – für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt und ein Kilogramm Plastik aus den Ozeanen entfernt. Die Bettwäsche-Sets, bestehend aus Bezügen und Bettlaken, sind in verschiedenen Größen und trendigen Farben erhältlich. Im Paket enthalten ist ein Deckenbezug, ein Kissenbezug sowie ein Spannbettlaken in Forst Green.