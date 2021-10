Gewinnen: Kinokarten für "Dear Evan Hansen"

Ein erfolgreiches Broadway-Musical wird zum Kinoereignis: In "Dear Evan Hansen" geraten die Briefe, die ein Außenseiter auf Empfehlung seiner Therapeutin an sich selbst schreibt, in die Hände seines Mitschülers. Die Songs wurden von den Oscar-Gewinnern Benji Pasek und Justin Paul komponiert ("La La Land", "The Greatest Showman"). prisma verlost 3 Fanpakete.