Gewinne ein TV-Gerät von Telefunken! Mach' mit bei der Verlosung!

Zum TV-Gerät Telefunken XU55SN55os

Fußball-EM, Olympische Spiele und viele weitere Events: Das Sportjahr 2024 hat einige Höhepunkte zu bieten. Für besten Fernsehgenuss aller Sportevents und des übrigen Programms verlosen Netto Marken-Discount und prisma ein TV-Gerät Telefunken XU55SN55os. Netto engagiert sich bereits seit 2016 als Premium-Partner von Team Deutschland und gewährt einzigartige Einblicke in das Leben von Team D-Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Mehr als 330 Eigenmarken-Artikel tragen das Team D Partner-Logo. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris beginnen am 26. Juli und enden am 11. August. Mehr als 10.000 Athleten werden um die Medaillen kämpfen.