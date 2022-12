Gewinnen Sie Einkaufsgutscheine von Netto

Die Tafel steht vor einem Kraftakt: Immer mehr Menschen wenden sich an eine der über 960 Tafel-Anlaufstellen. Unter ihnen viele Familien, die bedingt durch Inflation und steigende Energiepreise an ihre finanziellen Grenzen kommen. Gleichzeitig haben die Tafeln selbst mit den höheren Kosten zu kämpfen. Netto Marken-Discount ermöglicht schnelle Hilfe: vom 05. Dezember 2022 bis zum 02. April 2023 unterstützt Netto mit seiner Spendeninitiative bundesweit die Tafeln. Kundinnen und Kunden können in diesem Zeitraum an den Kassen und an den Pfandautomaten des Lebensmittelhändlers spenden. Weitere Informationen: www.netto-online.de/spenden