Gewinnen Sie Ihre Traumreise nach Ägypten.

Eine Rundreise durch das aufregende Marokko, eine Radtour durch die Weinlandschaft der Mosel, ein Ausflug in einen Freizeitpark oder ein Städtetrip in das Herz der Toskana: Im Rahmen des prisma-Reisesommers können Sie insgesamt zehn spannende Traumreisen gewinnen. In dieser Ausgabe verlosen wir gemeinsam mit unserem Partner eine 14-tägige Reise nach Ägypten. Für alle, die schon eigene Reisepläne haben, gibt es außerdem die Möglichkeit, 3000 Euro Urlaubsgeld zu gewinnen. Mit ein bisschen Glück wandert der Betrag schon bald auf Ihr Konto.

Den Zauber des Orients in Ägypten genießen

Diese Kombinationsreise gilt als Klassiker: eine einwöchige Nilkreuzfahrt auf einem luxuriösen Hotelschiff mit anschließendem Badeaufenthalt an den Sandstränden des Roten Meeres. Die Urlauber dürfen sich auf eine fantastische Reise in das Land der Pharaonen freuen: In der ersten Woche sind Tempel, Hieroglyphen und die fruchtbare Landschaft am Nil zu sehen. Nach der einwöchigen Kreuzfahrt von Luxor nach Assuan und zurück wartet ein komfortables Hotel am Strand, wo die Reisenden in aller Ruhe die Eindrücke Revue passieren lassen können. Auch ein Abstecher nach Kairo und zu den Pyramiden ist möglich, ebenso wie das Abtauchen in die bunte Korallenwelt des Roten Meeres – jede Menge Möglichkeiten stehen zur Wahl.

