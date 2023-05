Gewinnspiel: Gewinnen Sie den Finanz-Ratgeber "Die Abrechnung"!

Weltweite Krisen wirken sich auf die deutsche Wirtschaft aus. Mit dem Wegfall billiger Energie funktioniert das Geschäftsmodell des Exportweltmeisters nicht mehr. Arbeitnehmer und Unternehmen tragen bereits eine Steuerlast am Limit und Privatvermögen werden aufgeschmolzen. Wie also wehren gegen die aufziehende Krise? Wir verlosen X Exemplare.

Zum Buch

Der Finanz-Realist und Bestsellerautor Matthias Weik analysiert in seinem neuen Buch in einem ersten Schritt knallhart, welche Konsequenzen Sparern, Immobilienbesitzern und Unternehmern drohen. In einem zweiten Schritt formuliert er daraufhin konkrete Lösungsvorschläge: Welches ist für die Leserinnern und Leser der jeweils günstigste Weg, um in der kommenden Wirtschaftskrise nicht ihr Lebenswerk und somit ihre Zukunft zu verlieren?