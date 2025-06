Jetzt Städtereise gewinnen

Der Reiseveranstalter Bahnhit.de bietet Reisenden eine große Auswahl an nachhaltigen Kurzreisen mit Bahn und Hotel in mehr als 80 spannende Städte Deutschlands und Europas. Zu den Reisezielen zählen beispielsweise Berlin, Hamburg, München, Prag, Wien oder Paris. Das Top-Angebot ist der „Bahnhit“, eine viertägige Städtereise zum Bestpreis. Diese beinhaltet drei Übernachtungen in ausgewählten Hotels mit Frühstück sowie die bequeme An- und Abreise mit der Deutschen Bahn inklusive Sitzplatzreservierung. Darüber hinaus gibt es bei Bahnhit.de auch Musicalreisen oder andere tolle Erlebnisse im Rundum-sorglos-Paket, immer inklusive Bahnfahrt und Hotel mit Frühstück.

www.bahnhit.de